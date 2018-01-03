Трамп удивился отсутствию благодарности от палестинцев за Иерусалим

Президент США Дональд Трамп пожаловался на отсутствие благодарности со стороны палестинцев и пригрозил прекратить им финансовую помощь. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения», — написал он.

По мнению американского лидера, палестинцы не хотят всерьез обсуждать мирный договор с Израилем. Это при том, что самую важную проблему — статус Иерусалима — США взяли на себя.

6 декабря 2017-го Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 21 декабря Генассамблея ООН отказалась сделать это. Решение Трампа также вызвало критику со стороны многих европейских лидеров.