Во всем виноваты враги: Хаменеи назвал вдохновителей протестов в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "враги" страны объединились, чтобы навредить Ирану и его народу. Слова Хаменеи цитирует агентство Mehr.

Аятолла считает, что "враги" Тегерана стремятся всеми средствами, включая "деньги и оружие", навредить государственной власти.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ранее заявлял, что митинги против власти в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведет с Тегераном ряд стран. Он отмечал, что за мятежниками стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, эти страны руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

Иранские протесты

В иранских городах, в частности, в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, с 28 декабря продолжаются массовые беспорядки. Президент страны Хасан Роухани заявил, что недовольство иранских граждан вызвано внутренними проблемами Ирана, а также подстрекательством извне.

По данным СМИ, жертвами протестов стали по меньшей мере 20 человек. За последние три дня в Тегеране задержали порядка 450 демонстрантов.

Мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сообщил о вреде, нанесенном муниципальной собственности, и затруднении движения в некоторых частях города.

После начала беспорядков появлялись сообщения о блокировке некоторых сайтов. Так, разработчик Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер заблокировали на территории Ирана.

Позже министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми прокомментировал отключение соцсетей.

"Слухи о постоянном отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Кажется, что их целью является создание социального недовольства и пессимизма", — сообщил министр.

Реакция Запада

К протестам в Иране проявили интерес западные политики.

В частности, американский президент Дональд Трамп рассказал о пристальном внимании США к беспорядкам в Иране и обвинил власти страны в поддержке терроризма. По мнению американского лидера, именно эта поддержка спровоцировала недовольство иранских граждан.

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за протестами — ред.) на предмет нарушения прав человека!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Также Трамп осудил Тегеран за "отключение интернета".

"Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, со множеством происходящих ежечасно нарушений прав человека, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!" — заявил он.

Помимо этого, президент США выразил мнение, что в Иране настало "время перемен".

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", — сказал Трамп.

Беспорядки не остались без внимания и постпреда США при ООН Никки Хейли, которая считает, что иранцы "проверяют свои власти". Также дипломат рассказала, что США молятся за жителей Ирана и ряда других стран, которые, по мнению Вашингтона, страдают от "деспотизма". =

"В Новый год мы молимся за миллионы людей, которые страдают от ужасных деспотичных властей в Северной Корее, Венесуэле, Кубе и особенно Иране, где сегодня заговорил долго репрессируемый иранский народ. Народ Ирана устраивает проверку правительству. Мы молимся за то, чтобы свобода и права человека оказались сильнее", — отметила Хейли.

Позже дипломат заявила о намерении Вашингтона созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека. Однако Совбез пока не определился, когда состоится заседание по Ирану.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Никки Хейли о созыве экстренного заседания по Ирану, напомнив об опыте реакции американских властей на протестные акции в США.

"Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", — написала Захарова в Facebook.

В Совете Федерации, в свою очередь, выразили обеспокоенность, что в иранских беспорядках присутствует внешний фактор.

Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что реакция Вашингтона выглядит как "подсказки" для протестующих: "поддерживаем иранский народ в его борьбе за базовые права и против коррупции", против "разбазаривания режимом национальных богатств с целью финансирования терроризма за границей".

"Внешний фактор в иранских протестах присутствует, хотя пока и не доминирует. Полагаю, волна протестов вскоре утихнет, никакой революции не произойдет, но "смотр сил" состоялся. Тегерану нужно быть начеку, сознавая, что очень влиятельные силы мира заинтересованы в том, чтобы "арабская весна" продолжилась и "персидской". Если не сейчас и не завтра, так послезавтра", — заключил Косачев.

Своим мнением о том, почему американский постпред проявляет интерес к событиям в Иране, поделился сенатор Алексей Пушков.

"Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии — теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима", — отметил Пушков в микроблоге в Twitter.