Додон остался без полномочий

Молдавский депутат уточнил статус полномочий Додона

Депутат парламента Молдавии Сергей Сырбу заявил, что полномочия президента республики Игоря Додона временно приостановлены лишь по вопросу назначения семи министров. Об этом сообщает РИА "Новости".

"С юридической точки зрения это правильно называется "временная невозможность исполнения обязанностей президента", но только по вопросу назначения новых членов правительства", — заявил Сырбу.

По его словам, "конституционный суд констатировал этот факт и поручил председателю парламента или премьеру выполнить полномочия исполняющего обязанности президента именно с целью назначения этих членов кабмина".

"Только для этой цели обязанности президента будет исполнять спикер парламента", — сказал Сырбу.

Он добавил, что "Додон остается президентом", но не сможет назначить новых министров в конкретном случае.

Ранее Додон заявил, что Конституционный суд страны "вновь грубо нарушил законодательство".