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Тысяча бандеровцев приняла участие в шествии в Киеве
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Тысяча бандеровцев приняла участие в факельном шествии в Киеве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

Около тысячи человек приняли участие в факельном шествии в центре Киева, приуроченном ко дню рождения лидера экстремистской Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что изначально в колонне двинулись несколько сотен человек, по пути к ним примыкали сторонники. По утверждению МВД, марш охраняли сотрудники полиции со служебными собаками, шествие завершилось на Майдане Независимости без нарушений правопорядка.

Всего 1 января в 21 регионе Украины прошли 57 массовых мероприятий в честь Бандеры. Правопорядок охраняли почти 1,3 тысяча полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии. кроме того, работали некие группы «полиции диалога».

14 октября в киевском марше националистов приняли участие более 10 тысяч человек. Тогда мероприятие прошло без инцидентов.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года на территории Австро-Венгрии, в 1959 году он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским. В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал членов ОУН борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии.

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