Евросоюз впервые возглавит его беднейшая страна

Болгария, беднейшая страна Евросоюза, с 1 января возглавит Совет ЕС впервые с момента ее вступления в сообщество в 2007 году.

Задачи и перспективы

До июля 2018 года, когда ее сменит Австрия, Болгария будет отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях и председательствовать на всех министерских встречах Евросоюза, кроме заседаний глав МИД — работой Совета по иностранным делам руководит глава дипломатии ЕС.

Девизом болгарского председательства станет девиз самой страны: "В единстве сила". Но обеспечить единство стран-членов Евросоюза по некоторым сюжетам будет непросто: между ними наметился раскол по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше.

Добиваться компромисса Болгарии предстоит, несмотря на ее незначительный политический вес и последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения (по данным Eurostat, в 2016 году этот уровень был на 51% ниже среднего по ЕС). По реальному индивидуальному потреблению (AIC) за 2016 год Болгария также отстает от своих партнеров по Евросоюзу.

Авторитету страны в Совете ЕС не способствует и репутация одной из самых коррумпированных стран в Евросоюзе. В последнем докладе в рамках механизма сотрудничества и проверки, который действует только в отношении Болгарии и Румынии, Еврокомиссия отметила, что пока не наблюдает "окончательных результатов в областях, требующих законодательных реформ и действий правительства, таких как борьба с коррупцией".

За европейское будущее Балкан

Болгария, как и ее предшественники, обещает быть "честным посредником, политическим лидером, представителем и координатором" в работе Совета ЕС — института, представляющего интересы всех стран-членов сообщества и утверждающего законодательные решения Евросоюза.

Болгарское председательство выбрало четыре приоритетных области: углубление финансово-экономической интеграции Евросоюза, стабильность и безопасность ЕС, цифровая экономика (неслучайно еврокомиссаром по цифровой экономике является представитель Болгарии) и европейские перспективы стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово.

"Болгария намерена использовать свой региональный опыт и, не способствуя ложным ожиданиям, поддержать связанные со вступлением в ЕС реформы в странах Западных Балкан и вынести их на первый план в повестке ЕС с целью укрепления мира и стабильности в регионе", — говорится в программе председательства, опубликованной на его сайте.

В то же время Болгария намерена способствовать развитию транспортного сообщения этих стран с Евросоюзом, созданию совместной энергетической, цифровой и образовательной инфраструктуры.

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

Первая линия раскола: что делать с беженцами

Реформа миграционной политики Евросоюза станет одним из главных вызовов болгарского председательства. Изменения планируются в трех областях, причем по первым двум вопросам позиции стран-членов Евросоюз близки.

Речь идет, во-первых, об укреплении внешних границ Евросоюза, в том числе оказании помощи странам транзита в охране их границ, в регистрации беженцев и высылке нелегалов на родину с их территории до того, как они попадут в Евросоюз. Во-вторых, предполагается включить миграционную политику в число приоритетов многолетнего финансового плана Евросоюза.

Однако страны ЕС никак не согласуют принципы реформирования системы приема беженцев — "Дублинской системы". "Дублинские" нормы в редакции 2013 года предусматривают, что, когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, за его прием и рассмотрение его заявления отвечает страна въезда.

Но во время миграционного кризиса в 2015 году, когда Греция и Италия столкнулись с небывалым наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, ЕС большинством голосов принял решение о расселении 120 тысяч беженцев по странам ЕС.

Серьезные расхождения в ЕС начались уже тогда: Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция.

С тех пор позиции сблизить не удалось. Страны Вышеградской четверки — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — решительно отвергают идею обязательных квот на прием беженцев, приехавших в другие страны Евросоюза. Против введения квот, которые еще в 2015 году привели к расколу в ЕС, выступил и председатель Евросовета Дональд Туск.

В свою очередь ряд стран ЕС, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают обязательные квоты, а ЕК и ЕП даже предлагают штрафовать страны, отказывающиеся принять беженцев.

По итогам саммита ЕС в декабре 2017 года Туск заявил, что Евросоюз по-прежнему далек от единогласия по вопросу реформы системы приема беженцев. По его словам, компромисс будет достичь "очень трудно".

Ход переговоров по этому вопросу лидеры вновь оценят в марте 2018 года, а в июне уже планируется принять решение. При этом Еврокомиссия настаивает, что ее предложения по-прежнему в силе, и не исключает принятия дальнейших решений не консенсусом, а большинством голосов.

Вторая линия раскола: дисквалификация Польши

Еще одной проблемой, которая выпадает на период председательства в ЕС Болгарии, станут серьезные разногласия Еврокомиссии с Польшей. У института исполнительной власти ЕС за два года накопились серьезные претензии к польскому руководству из консервативной партии "Право и справедливость".

Еврокомиссия считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают ценности ЕС, принципы верховенства права, подрывая работу всей системы правосудия страны, в том числе Конституционного суда, Верховного суда, всеобщих судов, Национального судебного совета, прокуратуры и Национальной школы судей.

По мнению ЕК, исполнительная и законодательная власть получают возможность вмешиваться в состав, полномочия, управление и функционирование судебной власти. Польша же утверждает, что судебная реформа стране необходима, и настаивает на своем суверенном праве законотворчества, заверяя при этом в приверженности принципу верховенства права.

ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм. Последнюю рекомендацию Еврокомиссия обнародовала 20 декабря одновременно с законопроектом, который может стать первым шагом к лишению Польши права голоса в Совете ЕС. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.

Предложенный ЕК документ составлен в рамках статьи 7 договора о Европейском союзе, в нем констатируется существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Он будет принят, если его одобрят минимум 22 из 27 стран-членов ЕС (исключая Польшу), предварительно заручившись согласием Европарламента.

Однако для лишения Польши права голоса этого недостаточно — потребуется сначала единогласное заявление саммита ЕС, который должен констатировать "серьезное и устойчивое нарушение" Польшей ценностей ЕС, а затем — итоговое голосование в Совете ЕС, принимающем решение квалифицированным большинством.

Уже сейчас понятно, что процедура может не пройти одобрение лидеров стран-членов ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 декабря заявил, что Венгрия будет "непреодолимым препятствием" на этом пути. Однако первое голосование в Совете ЕС может состояться как раз в период председательства Болгарии.

Brexit: единство без Великобритании

В конце 2017 года Евросоюз и Великобритания признали, что достигли существенного прогресса на первом этапе переговоров о Brexit, где речь шла о правах граждан, ирландской границе и финансовых обязательствах Лондона перед союзом.

На саммите ЕС 15 декабря было принято решение о переходе ко второму этапу переговоров, призванному определить условия переходного периода в отношениях после формального выхода Великобритании из объединения в конце марта 2019 года и до создания новых договорных рамок.

Если на первом этапе позиция 27 стран-членов ЕС по "разводу" с Великобританией всегда была показательно единой, то, по словам председателя Евросовета Дональда Туска, второй этап "станет настоящим испытанием единства". Эти переговоры могут осложниться тем, что ЕС обусловил их прогресс выполнением обязательств, взятых на себя сторонами на первом этапе.

Для продолжения переговорного процесса в январе 2018 года Совет по общим вопросам под председательством Болгарии должен одобрить дополнительные указания по ведению второго этапа переговоров о Brexit. Параллельно Совет по общим вопросам вместе с переговорщиком по Brexit, Мишелем Барнье, начнет готовиться к переговорам о партнерстве после переходного периода.

До начала этого этапа ожидается еще одно решение лидеров стран-членов ЕС — в марте саммит должен одобрить новые директивы о ведении переговоров о будущих договорных рамках отношений.