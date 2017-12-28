Обзор зарубежных СМИ: «не связывайтесь с русскими»

Украинец рассказал о жизни в плену у ополченцев

Издание Die Welt рассказало историю украинца Владимира Жемчугова, который побывал в плену в Донбассе. Жемчугов, проживавший в городе Красный Луч на востоке Украины, не был солдатом ВСУ. Он рассказал, что после начала конфликта в Донбассе купил с другом оружие. По его словам, они стали партизанами, по ночам закладывали на дорогах мины. На одной из мин он подорвался, потеряв зрение и обе руки. Его подобрали ополченцы и отвезли в больницу. После лечения Жемчугов попал в тюрьму, где его допрашивали сотрудники службы безопасности ЛНР. Раз в месяц ему позволяли позвонить жене. Благодаря обращениям семьи власти Украины начали переговоры о его освобождении. В сентябре 2016 года Жемчугова освободили из плена.

СМИ назвали главную задачу для Украины

Издание «Новое время» считает, что главной задачей для Украины в будущем году станет выстраивание отношений с Западом на основе честности и откровенности. «Нам не нужно говорить одно, а делать другое», — считает автор статьи. По мнению издания, другая задача Украины — способствовать усилению антироссийских санкций. Также Украине стоит быть последовательной в решении проблем с Польшей и Венгрией, «не бояться четко говорить о том, Украина — это страна, где есть своя история, культура, язык и традиции».

Российская авиация отомстила за «Хмеймим»

ВКС России атаковали позиции боевиков близ сирийского города Джиср-эш-Шугур, сообщает Al-Masdar News. Издание назвало это местью джихадистам за попытку нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Хмеймим». Российская авиация нанесла более 10 ударов по позициям боевиков, операция против джихадистов в этом районе будет продолжена.

Лидер Rammstein призвал «не связываться» с русскими

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал изданию Frankfurter Allgemeine о своих контактах с советскими спортсменами. В молодости Линдеманн профессионально занимался плаванием, его даже хотели отправить на Олимпийские игры в Москву в 1980 году. Линдеманн вспоминает, что советские пловцы, с которыми он соревновался, «не чувствовали боли», были выносливыми. Он назвал их «самыми жесткими в мире». Певец добавил, что не советовал бы связываться с русскими, «они всегда нас „уничтожали“.

Российские военные вызвали появление НЛО в Европе

Жители Европы приняли необычное световое явление в небе за пришествие НЛО, пишет Bild. Очевидцы сообщали о световых всполохах по форме воронки. Пока уфологи спорили о происхождении явления, российское Минобороны выступило с заявлением. Ведомство объяснило световые вспышки испытаниями межконтинентальной ракеты РС-12М „Тополь“ на полигоне в Знаменске. Издание отмечает, что в верхних слоях атмосферы ракету могли осветить солнечные лучи, и это привело к возникновению разноцветного шлейфа.