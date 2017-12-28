Ещё
Президент Эстонии «переедет к русским»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Эстонии пообещал на месяц переехать в русскоязычный город Нарва 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: globallookpress.com

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещает на месяц переехать работать в русскоязычный город Нарва, расположенный на границе с Россией, вместе с канцелярией главы государства.

Кальюлайд заявила об этом в новогоднем интервью телеканалу ETV+. Президент отметила, что готова переехать в Нарву после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года.

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда (фонд) Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", — сказала Кальюлайд, добавив, что с этим городом ее связывают позитивные воспоминания.

Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода "Балтиец" началось 19 декабря 2017 года. В здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания (ERR), детский театр "Ильмарине", офисы, кафе и галерею.

В Нарве 96% жителей считают родным русский язык.

РИА Новости: последние новости
Вашингтон больше не нужен. Зачем Пакистан изменил доллару с юанем В китайском супермаркете установили фигуру собаки с прической Трампа Президент Южной Осетии заявил, что республика должна быть в составе России
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионеров порадуют на Новый год
На встрече украинских депутатов заиграл гимн РФ
Россияне останутся без зимы
Россия ответила на «ультиматум» Порошенко
Под Екатеринбургом прогремел мощный взрыв
Видео
03:04
Первый канал изменил показ поздравления Путина
Общество
05:12
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Политика
00:46
Почти сутки в бегах: задержан стрелок «Меньшевика»
Происшествия
01:19
Боевики обстреляли объекты сирийской армии
Ближний Восток В мире
00:15
Умер Виктор Симакин
Происшествия
04:04
На брифинг Захаровой явился Дед Мороз
Общество
01:47
Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией
Политика
00:59
Басков: «Мама не хотела, чтобы я женился»
Шоу-бизнес
01:43
Самая уродливая собака ушла в собачий рай
Общество
02:48
Собчак открыла тайну финансирования предвыборной кампании
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение