Президент Эстонии «переедет к русским»

Президент Эстонии пообещал на месяц переехать в русскоязычный город Нарва

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещает на месяц переехать работать в русскоязычный город Нарва, расположенный на границе с Россией, вместе с канцелярией главы государства.

Кальюлайд заявила об этом в новогоднем интервью телеканалу ETV+. Президент отметила, что готова переехать в Нарву после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года.

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда (фонд) Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", — сказала Кальюлайд, добавив, что с этим городом ее связывают позитивные воспоминания.

Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода "Балтиец" началось 19 декабря 2017 года. В здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания (ERR), детский театр "Ильмарине", офисы, кафе и галерею.

В Нарве 96% жителей считают родным русский язык.