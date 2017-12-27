Обзор зарубежных СМИ: чем опасен «Джавелин»

Швецию назвали участницей гибридной войны против России

Издание Dagens Nyheter обратило внимание на высказывание главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Швеция участвует в гибридной войне против РФ. Шведские эксперты отметили, что страну впервые обвиняют в подобном. Каролина Вендиль Паллин, эксперт Шведского института оборонных исследований, считает, что заявление Нарышкина нужно рассматривать не как угрозу Швеции, а как «призыв усилить работу и сотрудничество служб разведки и безопасности». С другой стороны, эксперты полагают, что это высказывание можно в какой-то степени также рассматривать как некое указание на то, как Россия, возможно, будет действовать в отношении Швеции.

Чем опасен «убийца танков» «Джавелин»

США не исключают возможности поставки ПТРК «Джавелин» украинской армии. The National Interest рассказал об особенностях этого противотанкового комплекса. Издание пишет, что «Джавелин» является «одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире». «Джавелин» зарекомендовал себя в операциях в Ираке, Афганистане и Сирии. Комплекс позволяет нанести удар по слабой верхней части брони танка. Кроме того, «Джавелин» создает меньше опасностей для расчета, чем другие противотанковые ракетные комплексы. «Джавелин» отличает меньший вес, комплексы удобно использовать в качестве первого ответа на внезапное танковое нападение. Из-за боевых характеристик «Джавелин» продажа этих комплексов сопряжена с политическими соображениями и имеет военное значение, отмечает издание.

Россию обвинили в причастности к ракетной программе КНДР

Sueddeutsche Zeitung опубликовала статью политолога, директора Института политики безопасности в Киле Йоахима Краузе, который утверждает, что Россия может поставлять ракеты Северной Корее. Краузе полагает, что испытанные КНДР ракеты дальнего действия не были созданы в самой стране. Такие технологии были созданы в СССР в 50-60-е годы. По мнению Краузе, за появление в КНДР этих технологий несут ответственность российские власти или криминальные сети. Эксперт предполагает, что Россия может даже заниматься поставкой ракет Северной Корее.

Украину вытеснят с газового рынка ЕС

Издание «Корреспондент» пришло к выводу, что решение Стокгольмского арбитража негативно повлияет на рынок газа Украины. Ускорится процесс выдавливания Украины с рынка газа ЕС, уменьшится роль Украины как транзитного государства и усилятся роли посредников на газовом рынке Украины. Ранее рынок газа Украины контролировали посредники по типу «РосУкрЭнерго», а теперь это будут посредники со стороны ЕС. Решение арбитража дает «Газпрому» без особых конфликтов завершить начавшийся в 2010 году процесс минимизации отношений с «Нафтогазом».

У российского Sputnik нашли связи в Скотленд-Ярде

Times обратила внимание на то, что российское информагентство Sputnik наняло на работу известного британского журналиста Криса Саммерса. Он состоит в Ассоциации журналистов, освещающих уголовные расследования, которая активно контактирует со Скотленд-Ярдом. По мнению Times, Sputnik может получить доступ к людям, занимающимся расследованиями в отношении представителей российской организованной преступности. В британском парламенте сообщения о «внедрении» российского информагентства в Скотленд-Ярд вызвали опасения. Парламентарии намерены обратиться в связи с эти к министру цифровых технологий Мэтту Хэнкоку.