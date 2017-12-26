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В Грузии спецслужбы ликвидировали россиянина
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В Грузии спецслужбы ликвидировали россиянина 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Pixabay

Один из мужчин, убитых во время спецоперации в Грузии 22 ноября, был гражданином России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы государственной безопасности Грузии.

По словам Нино Гиоргобиани, ликвидированным был Ибрагим Адашев. Также был убит Аслан Бег Солтахматов, о гражданстве которого она не сообщила.

Кроме того, глава пресс-службы СГБ заявила, что россиянином оказался и задержанный во время той же операции Шуаи Борзиев. Гиоргобиани отметила, что мужчина числится в международном розыске по линии Интерпола в связи с обвинениями в терроризме.

Специальная операция прошла в Тбилиси 22 ноября и продлилась 20 часов. Трое мужчин, которых грузинские власти подозревали в террористической деятельности, в том числе в организации теракта в аэропорту Стамбула летом 2016 года, были убиты, а один задержан.

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