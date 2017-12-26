Станет ли PESCO европейской альтернативой НАТО

Давние планы Брюсселя по созданию европейской армии обрели в 2017 году реальные черты. В декабре лидеры стран ЕС официально запустили программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала это событие «историческим». В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что PESCO не является альтернативой Североатлантическому альянсу. Однако, по мнению экспертов, создание программы говорит о размежевании ЕС и США. RT выяснял, возможно ли в будущем противостояние двух военно-политических блоков.

Разговоры о создании в Старом Свете собственного военного блока велись не один год. Однако реальные черты проект по созданию европейской армии обрёл только в 2017-м.

Катализатором этого процесса стали заявления Дональда Трампа по вопросу НАТО, которые сводятся к уменьшению роли альянса в мире. Серьёзно задуматься о собственной безопасности заставили европейцев и растущие геополитические угрозы.

В феврале своё видение «оборонного Шенгена» озвучила министр обороны Италии Роберта Пинотти. Европа, по её замыслу, должна быть представлена единым блоком как внутри, так и вне НАТО. Впоследствии с подобными инициативами выступали многие европейские политики, в частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

И наконец, в декабре уходящего года планы были воплощены в жизнь. По крайней мере на бумаге.

«Европейский столп внутри НАТО»

14 декабря лидеры ЕС на саммите в Брюсселе официально запустили программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation — PESCO). Своё участие в ней подтвердили 25 из 28 стран — членов ЕС. Не поддержали инициативу Великобритания (которая пока ещё не вышла из состава союза), Дания и Мальта.

Соглашение о PESCO было подписано в Брюсселе месяцем ранее, 13 ноября, министрами иностранных дел и обороны стран — членов ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала европейский пакт о безопасности «историческим», а Ангела Меркель заявила, что европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил заявить, что программа сотрудничества PESCO не будет противопоставляться блоку НАТО, а её задача — «укрепить европейский столп внутри НАТО».

Как ни странно, инициативу PESCO поддержала Польша — наверное, самый преданный союзник США на европейском континенте.

«В Польше политики понимают, что союзничество с США — это, конечно, хорошо, но страна всё-таки находится в Европе и решать свои проблемы должна будет в союзе с остальными европейцами, — сказал в комментарии RT эксперт Вышеградского фонда (Варшава) Петер Мулярчик. — Это просто прагматизм, понимание реальной политики».

В европейских СМИ создание PESCO было воспринято однозначно.

«Страны Евросоюза создают собственную альтернативу НАТО», — написало британское издание The Times, после чего констатировало: «Развод между Германией и США продолжается и уже затрагивает не только экономическое и политическое, но и военное пространство».

По мнению экспертов, как когда-то Германия и Франция совместно создавали Евросоюз, так и теперь политики этих двух стран аккуратно, но всё более настойчиво создают основу системы, которая в будущем поставит вопрос о ненужности как НАТО в целом, так и американского военного присутствия в Европе в частности.

Великобритания же, сохраняя свой статус самого преданного союзника США, остаётся в стороне от создания европейского военного альянса — так же, как прежде она оставалась в стороне от важных европейских дел — введения евро и единого визового пространства (Шенгенской зоны).

Но пришедшие к власти новые европейские политики — так называемые младоевропейцы — всё азартнее действуют без оглядки на Америку и Великобританию. Меньше чем за полгода обсуждений бюджет, направленный на реализацию нового оборонного пакта (PESCO), увеличился до €5 млрд Пока он не является прямой угрозой расходам европейских стран на НАТО, но, как отмечают эксперты, начало «переделу средств» положено.

«В данном случае военная политика — прямое продолжение экономики. Размежевание между ЕС и США началось даже не с череды европейских выборов, а с провала переговоров по договору о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнёрстве, — отметил в беседе с RT белорусский политолог Андрей Аксёнов. — Этот провал означал, что европейские политики успешно отбились от попыток навязать американскую модель экономического устройства через установление приоритета решений американских корпоративных судов над законодательной и исполнительной властью Европы».

По мнению эксперта, вслед за экономическими отношениями начали понемногу разрушаться и военно-политические. «Младоевропейцы», включая окрепшие экономически страны Центральной Европы, почувствовали в себе силы обойтись наконец без американского военного «зонтика». С этого и начался процесс распада прежде нерушимого трансатлантического альянса.

Военно-политический дуэт

При этом многие эксперты не сомневаются, что реальные авторы проекта «европейской армии» и «европейского оборонительного пакта» — это Ангела Меркель и Жан-Клод Юнкер.

Именно Юнкер был заказчиком аналитического доклада Еврокомиссии, пришедшего к выводу, что ответственность за состояние европейской безопасности «находится прежде всего в европейских руках», тогда как прежние поколения европейских политиков единственным возможным способом усиления безопасности в Старом Свете считали наращивание американского военного присутствия в Европе и повышение роли США в архитектуре НАТО.

Стоит вспомнить и о том, что Юнкер — давний приверженец идеи по созданию «Соединённых Штатов Европы». А подобная структура, разумеется, должна быть способна полностью самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

«Такие попытки предпринимались и раньше. Если вспомнить историю, то объединение Европы началось с проекта Европейского оборонительного сообщества. Он не был осуществлён, но идея всё время витала в воздухе, — рассказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев. — Я не думаю, что из этого что-то выйдет. Американцы не заинтересованы, чтобы наряду с НАТО существовала какая-либо другая военная организация, в которой они окажутся за бортом. Роль Штатов в Североатлантическом альянсе главенствующая, в целом НАТО можно считать вооружённой рукой США. Американцам выгодно сохранять монополию на обеспечение безопасности Европы».

По словам эксперта, НАТО не допустит серьёзной военной конкуренции. Вероятно, первое время в рамках PESCO будут приниматься какие-то решения, создаваться объединения национальных армий, проводиться совместные учения, а также улучшаться военная инфраструктура. Однако и в будущем главной силой Запада всё равно будет считаться НАТО.

Вопреки США

На самом деле США не так уж сильно тратятся на содержание своих военных баз в Европе. Существует «поддержка со стороны страны-хозяйки» (host nation support) — денежные выплаты европейских стран, которыми они частично компенсируют расходы Пентагона на содержание американских баз за пределами США. Правда, с 2004 года американское военное ведомство перестало публиковать соответствующие данные.

В свою очередь, Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз грозился принудить европейских союзников по НАТО к увеличению военных расходов до уровня не менее 2% от ВВП. При этом было понятно, что часть дополнительных денег, выделенных из бюджетов европейских стран, пойдёт на закупку американского оружия.

Однако теперь, с появлением PESCO, вырисовывается абсолютно иная картина, считают эксперты: расходы Евросоюза на военные нужды будут идти прежде всего на развитие собственных вооружённых сил и на производство собственных вооружений.

Ослабление Североатлантического альянса и сокращение военной роли США на Европейском континенте, по мнению экспертов, усиливает позиции России в плане безопасности. А сокращение возможностей Вашингтона по принуждению Евросоюза к невыгодным для него военным, дипломатическим или экономическим действиям может в итоге привести к снятию санкций с России — ведь европейцам они откровенно невыгодны.