Ещё
Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка 

ТК «Звезда»
Фото: Луганский информационный центр

Харьковчанин Вадим, который приехал из украинского плена в Луганскую народную республику в рамках обмена, взял с собой кошку по имени Елизавета.

Животное жило с ним в тюрьме и было его единственным «антидепрессантом», сообщает Луганский информационный центр.

«Она жила со мной в тюрьме и была моим единственным позволенным "антидепрессантом". Говорил ей, что заберу ее с собой на волю, на свободу, и я ее забрал», — признался Вадим.

В среду, 27 декабря, в Донбассе состоялся самый крупный за последние 14 месяцев обмен пленными между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой. В ходе обмена Киев освободил 233 человека, взамен республики Донбасса отдали 73 человек.

ТК «Звезда»: последние новости
СМИ Швеции: Если русские придут, мы наложим в штаны «Политический вирус с ненасытным желанием власти»: в Киеве пожалели о приглашении Саакашвили на Украину Стало известно, как будет проходить обмен пленными в Донбассе
 Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов
Порошенко назвал условие обмена пленных россиян
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Видео
00:32
Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге
Криминал Происшествия
01:09
Никите Белых вызвали скорую
Происшествия
00:32
Стала известна причина взрыва в Петербурге
Происшествия
00:45
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
00:35
Похороны Шаинского отложили
Шоу-бизнес
05:39
Кредитор «Меньшевика» рассказал о конфликте
Происшествия
00:39
В ТЦ Петербурга произошел взрыв
Происшествия
00:39
Много крови: очевидцы о взрыве в Петербурге
Криминал ДТП
04:58
Рогозин рассказал о погружении собаки на глубину 1 км
Армия
01:40
Над Бангладеш столкнулись два Як-130
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение