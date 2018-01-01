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Порошенко назвал главный ресурс украинцев
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Порошенко назвал главный ресурс украинцев 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем обращении к гражданам страны заявил, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну.

"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", — сказал Порошенко.

Украинский лидер также призвал беречь единство страны.

Ранее Порошенко похвастался "ценностью" украинского паспорта и рассказал о главных достижениях страны в ушедшем году.

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