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Названа цель поездки Яценюка в Швейцарию
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Названа цель поездки Яценюка в Швейцарию 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там (в Швейцарии — Прим. ред.) не планирует. Это — приватная семейная поездка", — написала представительница экс-премьера Украины в Facebook.

Ранее Лаппо сообщила, что Яценюк был задержан в аэропорту Женевы якобы по запросу России. Она также отметила, что после недолгой проверки политика отпустили. В МВД Украины, комментируя инцидент с бывшим премьером страны, подчеркнули, что никаких препятствий для его передвижения по всему миру по инициативе Интерпола или его каналов не существует.

Весной этого года Россия передала Украине копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям Уголовного кодекса: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство". В Следственном Комитете России пояснили, что обладают доказательствами причастности Яценюка к боевым действиям в Чечне в 1994-1995 годах. Сам экс-премьер Украины обвинения со стороны России отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.

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