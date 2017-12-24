В Интерполе прокомментировали инцидент с Яценюком

Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что бывшего премьера Украины Арсения Яценюка не задерживали на паспортном контроле, он просто проходил стандартную процедуру проверки.

«События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке», — сказал Неволя в эфире телеканала «112 Украина», сообщает РИА Новости.

По его словам, никаких событий, связанных с поручениями Интерпола или необходимостью задержания Яценюка, не было и не существует. По завершению паспортного контроля Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии.

>> Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Пресс-секретарь лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что политик был задержан на паспортном контроле в аэропорту Женевы якобы по запросу России. После проверки он был отпущен. По данным МВД Украины, в базах МВД Яценюк не числится.

В марте суд в Ессентуках (Ставропольский край РФ) заочно арестовал Яценюка, который в России обвиняется в бандитизме и был объявлен в розыск.