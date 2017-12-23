На рождественской ярмарке в Испании прогремел взрыв

На рождественском рынке в популярном среди туристов в городе Лорка на юго-востоке Испании в 11:10 по (13:10 мск) прогремел взрыв, три человека получили ранения. По данным экстренных служб, серьезные травмы ног получила женщина, которая была доставлена в больницу. У двух других пострадавших порезы и рваные раны на ногах, сообщает британское издание Express. Местный центр экстренной помощи сообщил в твиттере: «Взрыв в Лорке. Ситуация полностью под контролем. Три человека получили ранения».

Полиция оцепила место происшествия. По предварительной версии, на рынке во время сварочных работ взорвался газовый баллон. Расследование инцидента продолжается. Лорка — популярное туристическое место, ежегодно город, население которого немногим больше 80 тысяч человек, посещает более 100 000 приезжих.