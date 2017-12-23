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Панда рухнул с дерева на «влюбленную» парочку сородичей
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Панда прервала любовные утехи пары сородичей, свалившись на них с дерева 

360tv.ru 17 часов назад

Панда в Китае нарушила уединение пары сородичей, расположившихся под деревом для любовных игр. В самый ответственный момент неловкое животное свалилось на них сверху.

Поскольку бамбуковые медведи существа незлобные, никакого скандала не случилось.

Все соседи сбежались к упавшей панде выяснять обстоятельства происшествия.

Гигантская панда в китайском зоопарке Шэньян попала на видео, когда застряв лапой между ветками, попыталась выбраться, но из‐за того, что у нее долго не получалось, начала психовать.

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