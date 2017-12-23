Панда рухнул с дерева на «влюбленную» парочку сородичей

Панда в Китае нарушила уединение пары сородичей, расположившихся под деревом для любовных игр. В самый ответственный момент неловкое животное свалилось на них сверху.
Поскольку бамбуковые медведи существа незлобные, никакого скандала не случилось.
Все соседи сбежались к упавшей панде выяснять обстоятельства происшествия.
Гигантская панда в китайском зоопарке Шэньян попала на видео, когда застряв лапой между ветками, попыталась выбраться, но из‐за того, что у нее долго не получалось, начала психовать.