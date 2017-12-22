Ещё
Порошенко сообщил о «коварстве украинского режима»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко рассказал о «коварстве украинского режима» 

Рамблер 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 100-летия основания дипломатической службы страны перепутал власти России и Украины. Об этом сообщает издание «Главред».

>> Порошенко готовит авиацию к войне с Россией

Порошенко заявил, что никто не знает о коварстве украинских властей лучше, чем украинцы.

«Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому нашей исторической миссией была и будет на передовой борьбы цивилизованного мира с российским империализмом демонстрировать свои лучшие качества», — сказал Порошенко.

Президент Украины добавил, что задача украинских дипломатов — сделать все, «чтобы успешная евроинтеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния».

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение