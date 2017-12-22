Порошенко сообщил о «коварстве украинского режима»

Порошенко рассказал о «коварстве украинского режима»

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 100-летия основания дипломатической службы страны перепутал власти России и Украины. Об этом сообщает издание «Главред».

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Порошенко заявил, что никто не знает о коварстве украинских властей лучше, чем украинцы.

«Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому нашей исторической миссией была и будет на передовой борьбы цивилизованного мира с российским империализмом демонстрировать свои лучшие качества», — сказал Порошенко.

Президент Украины добавил, что задача украинских дипломатов — сделать все, «чтобы успешная евроинтеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния».