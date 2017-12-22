Главный морпех США предупредил о «ядреной драке» с Россией

Генерал Роберт Неллер, командующий морской пехотой США, заявил о грядущей войне, сообщает Business Insider.

Выступая перед пехотинцами американских Вооруженных сил, несущими службу в Норвегии, Неллер попросил подчиненных быть готовыми к «ядреной драке» с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном. Также генерал заявил, что присутствие США в регионе по этой причине может быть расширено.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война», — заявил он.

По словам военного, новым приоритетом стратегии национальной безопасности США вместо Ближнего Востока должны стать Россия и Тихоокеанский регион.

США разместили подразделение своей армии в Норвегии в январе 2017 года для отработки ведения войны при низких температурах.