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Главный морпех США предупредил о «ядреной драке» с Россией
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Главный морпех США предупредил о «ядреной драке» с Россией 

Рамблер 22 декабря 2017
Фото: Reuters

Генерал Роберт Неллер, командующий морской пехотой США, заявил о грядущей войне, сообщает Business Insider.

Выступая перед пехотинцами американских Вооруженных сил, несущими службу в Норвегии, Неллер попросил подчиненных быть готовыми к «ядреной драке» с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном. Также генерал заявил, что присутствие США в регионе по этой причине может быть расширено.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война», — заявил он.

По словам военного, новым приоритетом стратегии национальной безопасности США вместо Ближнего Востока должны стать Россия и Тихоокеанский регион.

США разместили подразделение своей армии в Норвегии в январе 2017 года для отработки ведения войны при низких температурах.

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