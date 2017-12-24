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«Если русские придут, мы наложим в штаны»
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СМИ Швеции: Если русские придут, мы наложим в штаны 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТАСС

Издание Aftonbladet констатирует неспособность шведского общества позаботиться о себе в случае войны.

В докладе шведского комитета по обороне вызвал неоднозначную реакцию в обществе и СМИ. Оказалось, что в стране катастрофически не хватает бомбоубежищ и запасов продовольствия на случай военных действий.

Как пишет шведское издание Aftonbladet в статье с говорящим названием «Если русские придут, мы наложим в штаны», национальная медицинская система не справится с серьезным увеличением нагрузки, а энергетическая инфраструктура не способна функционировать в случае войны.

Отмечается, что на сегодняшний день в Швеции нет запасов продовольствия на случай военных действий, а продукты в большинстве своем завозятся из соседних стран. Поэтому правительство намерено разработать ряд рекомендаций для подготовки общества и критической инфраструктуры на случай военных действий.

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