СМИ Швеции: Если русские придут, мы наложим в штаны

Издание Aftonbladet констатирует неспособность шведского общества позаботиться о себе в случае войны.

В докладе шведского комитета по обороне вызвал неоднозначную реакцию в обществе и СМИ. Оказалось, что в стране катастрофически не хватает бомбоубежищ и запасов продовольствия на случай военных действий.

Как пишет шведское издание Aftonbladet в статье с говорящим названием «Если русские придут, мы наложим в штаны», национальная медицинская система не справится с серьезным увеличением нагрузки, а энергетическая инфраструктура не способна функционировать в случае войны.

Отмечается, что на сегодняшний день в Швеции нет запасов продовольствия на случай военных действий, а продукты в большинстве своем завозятся из соседних стран. Поэтому правительство намерено разработать ряд рекомендаций для подготовки общества и критической инфраструктуры на случай военных действий.