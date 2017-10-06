Киев назвал возможные потери в случае силового разрешения конфликта в Донбассе

Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе за десять дней потеряет до 12 тысяч военнослужащих, из них 3 тысячи — убитыми. Об этом рассказал начальник Генштаба страны Виктор Муженко , передает « Украинская правда ».

Отвечая на вопрос о возможных потерях среди мирного населения, он сказал, что на 2300 погибших военнослужащих приходится 10 тысяч местных жителей. Глава украинского Генштаба добавил, что подобные значения получены на учениях, где применялись с специальные методики, позволяющие оценить возможные потери.

Муженко также указал, что ВСУ обладает достаточным количеством вооружения для наступления, однако к такому подходу не готово украинское общество.

12 сентября стало известно, что Киев располагает сведениями о 3,8 тысячи украинских военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе вооруженного противостояния в Донбассе.

В августе президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.