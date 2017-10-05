Опубликовано видео бегства сирийских военных после уничтожения танка из ПТРК

В Сети появилось видео уничтожения танка сирийской армии из ПТРК; на кадрах видно, как правительственные войска после этого покидают обстреливаемое место. Из названия видео следует, что инцидент произошел в районе Эс-Сухны.

Ракета из ПТРК уничтожила танк, из которого вылезли военные. Они и остальные представители сирийской армии стали убегать из района поражения. Видео опубликовано в группе Rebellion в соцсети «ВКонтакте».



Отметим, что в районе Эс-Сухне недавно был уничтожен завод по изготовлению шахид-танков террористов.