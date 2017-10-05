Савченко устроила истерику из-за Донбасса



Бывшая наводчица Надежда Савченко устроила в Верховной раде перепалку со своими коллегами из-за закона о статусе Донбасса. Она попросила не делать врагов из тех, кто сейчас воюет на юго-востоке страны на стороне ДНР и ЛНР.



Депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза стали участниками скандала на заседании Комитета национальной безопасности и обороны Украины. Савченко призвала не делать врагов народа из тех, кто воюет в этом регионе, и назвала желание мстить исторической ошибкой, сообщает Life.

"Вы хотите иметь Украину единой и неделимой или мстить друг другу до конца жизни? Во времена Советского Союза было такое понятие "враги народа". Вы сейчас делаете ту же историческую ошибку", — заявила Надежда Савченко, обращаясь к Юрию Березе.



"Вы вообще-то в украинском парламенте, подумайте, что вы несете. Перестаньте заниматься пропагандой", — ответил Надежде Савченко член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Юрий Береза.





Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внес в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, где Россия фигурирует как агрессор, которая временно оккупировала часть украинской территории.

Законопроект предусматривает возможность введения военного положения в отдельных районах юго-востока Украины и наделяет президента правом использовать армию в Донбассе.



При этом в Кремле не раз подчеркивали, что определение России как страны-агрессора противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, поскольку Москва не является стороной этого конфликта.

