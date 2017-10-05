Подруга стрелка из Вегаса сделала первое заявление

Подруга американца Стивена Пэддока, убившего 59 человек в Лас-Вегасе, сделала первое публичное заявление, сообщает CNN

Мэрилу Дэнли заявила, что ничего не знала о планах Пэддока. Слова женщины передал журналистам ее адвокат.

«Он никогда не говорил мне что-либо и не предпринимал действий, о которых бы я знала, и которые стали бы предупреждением, что случится нечто столь ужасное», — рассказала она.

Она подчеркнула, что знала убийцу как доброго, тихого и заботливого человека. Она любила его и рассчитывала провести с ним остаток жизни.

Впрочем, женщину несколько смутило, что примерно за две недели до стрельбы Пэддок купил ей билет на Филиппины, откуда она родом, чтобы Дэнли смогла увидеть семью. Но заподозрила она только то, что таким образом он хочет порвать с ней отношения.

Как сообщали СМИ, Мэрилу Дэнли покинула Филиппины вечером 3 октября и сама сдалась ФБР

Дэнли и Пэддок совместно проживали в Меските, штат Невада. Женщина была зарегистрирована в том же отеле, откуда Пэддок открыл стрельбу. На данный момент власти США не подозревают ее в соучастии в преступлении.

1 октября Стивен Пэддок расстрелял из окна на 32-м этаже отеля Mandalay Bay гостей музыкального фестиваля, а затем покончил с собой. Жертвами стали 59 человек, пострадали более 500.