Схватку ягуара и каймана сняли на видео

Британскому фотографу Крису Брунскиллу (Chris Brunskill) удалось снять на видео схватку каймана и ягуара во впадине Пантанал в Бразилии. Об этом сообщает UPI.



Кайман напал на ягуара и утащил его под воду. Животные на мгновение скрылись из вида, но затем снова показались на поверхности реки. На этот раз рептилия оказалась в челюстях ягуара. Зверь выбрался на берег и следующие 20 минут тащил каймана в заросли.



Кайманы относятся к подсемейству аллигаторовых. В зависимости от вида их длина может составлять от 1,2-1,5 метров до пяти метров. У большинства кайманов более тонкие и длинные зубы, чем у аллигаторов.



Пантанал — обширная тектоническая впадина в Бразилии и других странах Южной Америки. Считается одной из крупнейших заболоченных территорий на планете.



В мае сообщалось, что жительница американского города Флагстафф, штат Аризона, Шэннон Севилль сняла на видео нападение американского черного медведя на олененка вапити.