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Украинский депутат пообещал Якутии помочь отделиться от России
Фото: страница Андрея Левуса в Facebook
Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Левус заявил, что готов призвать к созданию интернациональных бригад для помощи Якутии, если республика вознамерится отделиться от России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам парламентария, Киеву следует рассматривать сепаратистские настроения в разных регионах мира «с точки зрения украинского интереса». «Наш, украинский, интерес на данный момент — объединение Запада против Кремля. Так надо смотреть и на события в Испании. Если бы такое происходило в Якутии — я уже призвал бы к созданию интербригад на защиту молодой республики», — подчеркнул народный избранник.
Украинские политики не первый раз обсуждают территориальную целостность России. Так, 10 мая министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» Кубани под контроль Киева. Подробностей «захвата» Россией указанного региона он не уточнил. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал чиновнику не дразнить казачество. «Кубань никогда не была и не будет украинской. Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани», — cказал он.
Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.
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