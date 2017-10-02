Россия подключила Северную Корею к интернету

«Транстелеком» обеспечил альтернативный канал связи для КНДР.



Россия стала второй страной, через инфраструктуру которой Северная Корея подключена к интернету, сообщил Bloomberg. Ранее доступ в интернет для КНДР обеспечивала только китайская госкомпания China United Network Communications Ltd. Новое соединение запустила «дочка» РЖД «Транстелеком».



У Северной Кореи появился еще один канал подключения к интернету — через российский «Транстелеком» (ТТК), сообщило Bloomberg со ссылкой на главного технического директора компании FireEye в Азиатско-Тихоокеанском регионе Брюса Боланда. До сих пор государственная China United Network Communications Ltd была единственным оператором, предоставлявшим КНДР канал связи с интернетом. В ТТК «Ъ» пообещали предоставить комментарий позднее.



«Наличие дополнительной петли через Россию дает Северной Корее больше возможностей для работы и снижает вероятность того, что США будут оказывать давление только на одну страну, чтобы изолировать КНДР от интернета», — заявил господин Боланд. России, по его словам, это даст возможность анализировать северокорейский трафик и поможет понять намерения Северной Кореи.



FireEye, работающая в сфере кибербезопасности, подтвердила наличие нового соединения: компания проверила таблицы маршрутизации, которые действуют как телефонная книга для серверов, контролирующих трафик, пишет Bloomberg. Это может «увеличить пропускную способность Северной Кореи более чем вдвое», говорит Брюс Боланд. Он добавляет, что российская связь «усилит способность Северной Кореи проводить кибератаки», сообщает Reuters. Ранее Северную Корею обвиняли в нескольких крупных кибератаках, направленных в том числе против ряда банков и Sony Pictures, а также в том, что вирус WannaCry — дело рук северокорейских хакеров. Пхеньян, как правило, отрицал любую причастность.





ТТК подконтрольна ОАО «Российские железные дороги» и входит в пятерку крупнейших поставщиков услуг связи в России. Компания управляет оптоволоконной сетью, которая проходит по железнодорожным линиям и простирается от Владивостока до Санкт-Петербурга.



Роман Рожков