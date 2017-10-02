Насилие отделило Каталонию от Испании

Вопреки массовым репрессиям, организованным Мадридом, каталонцы все-таки провели плебисцит о независимости. Абсолютное большинство его участников высказались за отделение. К цифрам, передаваемым из Барселоны, есть серьезные вопросы. Но, как бы ни сложились отношения двух народов в дальнейшем, 1 октября действительно стал днем развода Испании и Каталонии. «Сегодня никакого референдума не было», — так описал ситуацию в Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой в своем обращении к нации. Сами каталонцы считают иначе.

В воскресенье сотни тысяч жителей автономии потоком шли на избирательные участки, чтобы ответить на вопрос своего долгожданного референдума о независимости: «Является ли Каталония независимым государством?»

Каталонцы осуществляли свое право на плебисцит в условиях полномасштабного противодействия со стороны официального Мадрида. На неделе, предшествовавшей голосованию, центральное правительство прислало в Каталонию два огромных парома, на борту которых разместились порядка десяти тысяч сотрудников Гражданской гвардии. Их основным занятием является подавление бунтов и борьба с экстремизмом.

За несколько дней гвардейцы закрыли и опечатали более половины из 2315 избирательных участков. При этом были реквизировали урны и бюллетени для голосования.

Одновременно сотни людей, участвовавших в подготовке референдума (мэры маленьких городов и сотрудники их администраций, директора школ и руководство институтов) были задержаны по обвинению в противоправных действиях. Избирательным участкам отрубили доступ к единой электронной системе подсчета голосов. А на улицы Барселоны, Жироны, Льейды, Таррагоны вышли тысячи сотрудников Гражданской гвардии в полной экипировке.

Но каталонцев было уже не остановить. Женералитат (парламент Каталонии) сразу разрешил гражданам голосовать на любом доступном избирательном участке, послветовав скачать из интернета и самостоятельно распечатать бланк для голосования.

Активисты засели в избирательных участках в ночь с субботы на воскресенье. Избиратели стали занимать очереди еще до рассвета. С восьми утра участки начали штурмовать гвардейцы — взламывали двери, разбивали окна, изымали урны и бюллетени, арестовывали людей.

Особенно горячие столкновения произошли в Жироне (там должен был голосовать лидер Каталонии Карлес Пучдемон) и в Барселоне. Гражданская гвардия применяла резиновые пули и слезоточивый газ, избивала протестующих дубинками, выхватывала людей из толпы и охотно производила аресты. К концу дня медики Барселоны сообщили, что к ним за помощью обратились 761 человек, пострадавших от действий гвардейцев.

На протяжении всего дня одна из главных туристических столиц Европы выглядела как город, охваченный гражданской войной. Случись такое в стране, не входящей в топ-лист западных демократий, мировые СМИ голосили бы о кровавой бойне. Однако в данном случае лидеры мнений и масс-медиа будто воды в рот набрали, за исключением собственно каталонских звезд, которых особенно много в футболе. Так, защитник ФК «Барселона» Жерар Пике (его клуб, к слову, воспринимается чуть ли не как символ каталонского сепаратизма), буквально расплакался и объявил журналистам, что готов уйти из сборной Испании,

В итоге, несмотря на схватки с силовиками и семичасовые очереди к урнам, каталонцы все-таки пришли на плебисцит. По крайней мере, правительство Каталонии отчиталось о том, что голосование состоялось на 96% избирательных участков. Удалось отдать свой голос и руководителю региона Карлесу Пучдемону, и сотням тысяч граждан, и самому Жерару Пике.

Но обретет ли Каталония независимость и к чему в конце концов приведет референдум, решительно непонятно. Из-за происков Мадрида голосование выглядит просто несерьезно — налицо распечатанные «на коленке» бюллетени, ручной подсчет голосов и отсутствие каких-либо гарантий того, что волеизъявление не сфальсифицировано.

Понятно, что большинство из пришедших на участки проголосовали за независимость Каталонии. Унионистов в автономии хватает — их не меньше половины, однако они просто не пришли на референдум, так как Конституционный суд Испании объявил его незаконным.

Незадолго до полуночи Карлес Пучдемон заявил, что «народ Каталонии после референдума добился права на независимость». А Женералитат заранее разработал и принял закон о переходном периоде после провозглашения самостоятельной республики. Но как конкретно будут работать учреждения суверенной Каталонии, пока никто не понимает. Разве что великий клуб «Барселона», скорее всего, исключат из испанской премьер-лиги.

Руководство Испании пытается игнорировать осуждение со стороны европейской общественности и делает хорошую мину при плохой игре. В МВД утверждают, что Гражданская гвардия винтила мирно собравшихся людей строго по закону. А Мариано Рахой обвинил организаторов референдума в нарушении прав всех испанцев, пообещав, что никакой результат голосования признан не будет.

Во всех бедах он обвинил агрессивное меньшинство каталонцев, которые навязывают свой сепаратизм большинству граждан автономии.

Международной поддержки у каталонцев пока нет. Лидеры всех стран ЕС высказались в том духе, что единство Испании сомнению не подлежит, однако все внутренние проблемы следует решать мирно. Даже Папа Римский в воскресенье призвал народы Европы «возлюбить единство», прозрачно намекнув на нежелательность сепаратизма.

Но очень похоже, что раскол между Каталонией и остальной Испанией теперь непреодолим. Слишком много прозвучало сообщений о том, что Испания прислала в Каталонию силовиков, будто бы речь идет о разных странах и вводе чужих войск.

Начальник полиции Каталонии не явился на совместную летучку с испанскими коллегами. Каталонские полицейские демонстративно не выполняют приказы из Мадрида. А рядовые каталонцы объективно злы на Мадрид и выражают свое гражданское возмущение всеми доступными способами.

Вокруг избирательных участков строились барррикады. Подъездные дороги в деревнях перекрывали тракторами, а толпы в городах задирали и провоцировали гвардейцев. На подмогу протестующим выдвинулись местные пожарные, закрыв их живой цепью от испанских силовиков.

Разгневанный народ вел себя так, словно боролся с оккупантами.

Отношения Каталонии и Испании никогда не были простыми. Каталонцы регулярно брались за оружие, сражаясь за независимость от Мадрида.

В XVII веке в ходе «войны жнецов» жители Барселоны провозгласили каталонскую республику, лихо разбили испанскую армию и наслаждались своим суверенитетом целых 12 лет.

В XVIII веке каталонцы присягнули Карлу Австрийскому в его войне с Филиппом V Испанским. В XIX веке Барселона без боя сдалась Наполеону, а позднее стала центром гражданской войны с Мадридом за автономию.

Спустя еще сто лет внутренняя война вспыхнула с новой силой, когда франкисты казнили барселонских анархистов и коммунистов , возглавлявших республику, включая президента Льюиса Кумпаньша.

Возможно, что точка невозврата все-таки. И кровавое воскресенье 1 октября стало днем фактического развода Испании и Каталонии.