СМИ: Боеприпасы взорвались на военном складе под Винницей

В Винницкой области Украины произошла серия взрывов на складе боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Громадске». Данных о жертвах пока нет.

"Взрывы происходят на 48-м арсенале, воинской части А1119 в поселке Калиновка Винницкой области", — уточнили источники в экстренных службах.

Сами военные пока эту информацию никак не комментируют. По некоторым данным, перекрыто шоссе, ведущее в Винницу.