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СМИ: Боеприпасы взорвались на военном складе под Винницей
Фото: Facebook
В Винницкой области Украины произошла серия взрывов на складе боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Громадске». Данных о жертвах пока нет.
"Взрывы происходят на 48-м арсенале, воинской части А1119 в поселке Калиновка Винницкой области", — уточнили источники в экстренных службах.
Сами военные пока эту информацию никак не комментируют. По некоторым данным, перекрыто шоссе, ведущее в Винницу.
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