На границе Крыма и Украины установят 50-километровый забор



Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым объявило электронный аукцион на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения на границе Крыма и Украины. Исполнитель госконтракта должен будет построить забор в Красноперекопском районе протяженностью 49,5 километра за 212,9 миллиона рублей.

В требованиях к заказчику говорится о необходимости поставки 16,5 тысячи сварных панелей высотой 2,4 метра и длиной 3,5 метра. Конструкция будет непреодолимой для нарушителей госграницы благодаря стальному козырьку и армированной колючей ленте. Поставщик изделий должен обеспечить гарантийный срок эксплуатации ограждения 10 лет.



В условиях госконтракта оговорен срок поставки товара — до 20 ноября 2017 года, и срок выполнения работ — до 20 декабря 2017-го. Электронный аукцион состоится 16 октября.



Установка ограждения на границе с Украиной обусловлена необходимостью усилить охрану северных рубежей полуострова. В последнее время в сводки погрануправления ФСБ по РК и Севастополю все чаще попадают примеры попыток незаконного пересечения границы в обход официальных пунктов пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Пограничники задерживают граждан России и Украины, находящихся в розыске за совершение уголовно наказуемых преступлений в своей стране и стремящихся уйти от анказания в соседнем государстве. Также "прозрачная" граница привлекает диверсионно-разведывательные группы, членов которых уже не раз задерживали в российском Крыму.