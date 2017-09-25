Американская истерика о «русском вмешательстве» становится выгодна и Москве

Раскрутив на весь мир тему «вмешательства России» в президентские выборы в США, Вашингтон вряд ли рассчитывал, что это вернется к нему бумерангом. А ожидать стоит именно этого. Ведь в итоге у протеже Запада в самой России исчез важнейших аргумент самозащиты — мол, иностранное вмешательство в принципе не более чем миф.

Российский МИД не исключил, что по мере приближения к президентским выборам со стороны США усилятся попытки подточить стабильность в стране изнутри, что часть их финансовых средств будет направлена на поддержку протестных акций. Однако, согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова , МИД будет продолжать противодействовать попыткам внешнего вмешательства в выборы со стороны Вашингтона.

С одной стороны, это заявление является демонстрацией уже привычной позиции России по данному вопросу. Москва заявляет по попытках вмешательства во внутренние дела страны и о политике противодействиям им на протяжении уже нескольких лет. С другой, трудно избавиться от впечатления иронии и сарказма, заложенного в свежий комментарий замглавы российского внешнеполитического ведомства.



Дело в том, что контекст темы иностранного вмешательства в электоральные процессы и, в целом, во внутреннюю политику страны кардинально изменился за последние годы. И благодарить за это надо Соединенные Штаты Америки и Запад в целом.

Когда в начале 2010-х годов в России данный вопрос был поставлен в актуальную государственно-политическую повестку, это сопровождалось масштабной жесткой и откровенно ехидной критикой. Принятие в 2012 году закона об иностранных агентах и прошедшая тогда волна сообщений о контактах известных оппозиционеров с американским посольством вызвали бурю возмущения со стороны оппозиционно настроенных сил внутри страны и жесткие комментарии со стороны западных стран.

Российские власти обвинялись в авторитаризме, подавлении прав и свобод граждан. Любые аргументы и ссылки на то, что Россия, по сути, просто позаимствовала опыт тех же западных стран, игнорировались. А приводившиеся примеры конкретного вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны поднимались на смех. Кремль и его сторонников обвиняли в паранойе и больной фантазии, которая в совершенно невинных контактах и связях видит нечто угрожающее себе, и все это исключительно для оправдания своих подавляющих демократию действий.

Как известно, мировая повестка с тех пор изменилась кардинально.

Тема российского вмешательства в выборы и внутренние дела США оказалась раздута не только в самих Штатах (и в других странах, где она использовалась), но и на мировом уровне. Ее интенсивно раскручивали все мейнстримные СМИ и влиятельные общественные фигуры Запада — и в итоге «российское вмешательство» стало в общественном мнении «доказанным фактом». Причем в общественном мнении именно западных стран, являющихся образцом демократии и свободы.



Это сыграло злую шутку с американскими политтехнологами, и скоро мы это увидим воочию.



Вашингтон на весь мир обличал «российское вмешательство» в выборы. Но у этой истерики оказалось два неприятных побочных эффекта. Во-первых, США действительно убедили существенную часть мира, что возможно значимое, влияющее на результат иностранное вмешательство во внутренние дела какой-либо страны. А во-вторых, они убедили, что подобное вмешательство могут осуществлять далеко не самые богатые, могущественные и влиятельные страны. Ведь очевидно, что раз этим успешно занимается скромная Россия, можно только догадываться, насколько масштабным и эффективным вмешательством в дела других стран занимаются сами Соединенные Штаты.

А значит, надо со всей серьезностью относится и к тем обвинениям, которые звучат в России по отношению к общественным организациям и политикам, финансируемым Вашингтоном. И любые приводимые в таких случаях ссылки ссылки на демократию, права и свободы человека являются заведомо лживыми.

Вмешательство иностранных государств во внутренние дела других стран является реальностью, и государство имеет полное право — и даже обязанность — защищать себя и своих граждан от подобных действий. Именно этот урок преподнесли США всему миру своей истерикой по поводу русских хакеров, российского посла, опутавшего Вашингтон своей агентурной сетью, и Кремля, посадившего в Белый дом своего ставленника.

Своими действиями Вашингтон дал дополнительный инструмент в руки Москвы — для дальнейшей зачистки российского общественно-политического поля от иностранного влияния. США лишили своих российских протеже основных аргументов против российской политики по борьбе с иностранным влиянием. Вне всякого сомнения, Москва еще неоднократно напомнит — и с большой вероятностью поблагодарит — Вашингтон за сделанный «подарок».

Остается лишь догадываться, насколько в США предвидели, что изобретенное против России оружие будет в итоге обращено против своих создателей.