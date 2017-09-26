Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой признать незаконным его уголовное преследование на территории России. О намерениях экс-премьера сообщила в Facebook его пресс-секретарь Ольга Лаппо. Она уточнила, что по стандартам ЕСПЧ иску сначала нужно формально пройти все стадии рассмотрения в национальных судах.



«Мы намерены доказать в ЕСПЧ всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских "следователей" и "судей", которые сфабриковали "чеченское дело Яценюка"», — заявила госпожа Лаппо.



О намерениях Следственного комитета России (СКР) привлечь Арсения Яценюка к уголовной ответственности стало известно в апреле. Ведомство сообщило о наличии доказательств участия бывшего премьера в двух вооруженных столкновениях, происходивших в 1994 году на площади Минутка в Грозном и в 1995 году. Экс-политика также подозревают в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Грозном в 1995 году. Россия направила в Интерпол запрос на объявление Арсения Яценюка в розыск, однако получила отказ.



27 марта Ессентукский городской суд по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому округу заочно арестовал Арсения Яценюка. МИД Украины выразил возмущение судебным решением.

