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Деловая газета «Взгляд»

КНДР расценила заявление Трампа как объявление войны

Американский президент Дональд Трамп «объявил войну» гражданам Северной Кореи, заявляет министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, продолживший таким образом заочную перепалку с лидером США. «Трамп объявил войну гражданам Северной Кореи», — заявил Ли Ён Хо, слова которого приводит РИА «Новости».
По словам министра, поскольку Трамп «объявил войну», Пхеньян имеет полное право принять ответные меры, в частности, «сбивать американские самолеты».
Напомним, Ли Ён Хо с трибуны ГА ООН назвавший Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять «ядерную кнопку». В ответ на это Трамп заявил, что если министр «озвучивает мысли маленького человека-ракеты (так он называет лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. ВЗГЛЯД), то слишком долго они (КНДР) не протянут».
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