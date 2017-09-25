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КНДР расценила заявление Трампа как объявление войны
Американский президент Дональд Трамп «объявил войну» гражданам Северной Кореи, заявляет министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, продолживший таким образом заочную перепалку с лидером США. «Трамп объявил войну гражданам Северной Кореи», — заявил Ли Ён Хо, слова которого приводит РИА «Новости».
По словам министра, поскольку Трамп «объявил войну», Пхеньян имеет полное право принять ответные меры, в частности, «сбивать американские самолеты».
Напомним, Ли Ён Хо с трибуны ГА ООН назвавший Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять «ядерную кнопку». В ответ на это Трамп заявил, что если министр «озвучивает мысли маленького человека-ракеты (так он называет лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. ВЗГЛЯД), то слишком долго они (КНДР) не протянут».
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