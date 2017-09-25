Обзор зарубежных СМИ: Почему из Донбасса выгнали кадыровцев

Украинцам перекроют дорогу в суд





Верховная Рада готовит украинцам судебную реформу. Как пишут «Вести-Украина» , после принятия поправок в действующие законы доступ граждан в суды снизится, а их зависимость от власти, напротив, вырастет.

По новым правилам вырастут судебные издержки, хотя уже сейчас украинцы платят фиксированный судебный сбор — 1600 грн, что для многих существенная сумма. Помимо введения ряда других расходов, вводятся также штрафы за ошибки в оформлении документов. А поскольку проигрыш по иску ведет к опасным и крупным расходам, от судов «отсекаются» пенсионеры, малоимущие и другие социально незащищенные граждане.



СМИ узнали о возможной отставке Мэй





Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может уйти с занимаемого поста в течение ближайших шести месяце. Такое заявление озвучил The Telegraph представитель лейбористской партии, «теневой» министр по вопросам кампаний и выборов Эндрю Гвинн.

По его словам, консерваторы столкнулись с расколом из-за Brexit. Поэтому правительство может пережить настоящий крах, когда в ходе переговоров будут приниматься жесткие решения. Каким бы ни был итог по «вопросу Европы», часть консерваторов будут им не довольны, считает политик.



Почему из Донбасса выгнали кадыровцев





Журналист Юрий Бутусов на страницах «Обозревателя» рассказал о судьбе чеченских бойцов на Донбассе. Он напоминает, что первый кадыровский отряд появился на Украине в конце мая 2014 года в составе 26 наемников, его внедрили в спецотряд ФСБ «Искра».

По словам Бутусова, кадыровцы ничем в этой войне не отличились, хотя были отлично подготовлены. Однако тактика ведения боя для них оказалась непривычной: основную работу здесь выполняет артиллерия, а не люди в битве лицом к лицу. Он пишет, что депортация бойцов случилась внезапно, за два-три дня — в апреле 2015 года. Одна из причин выдворения военных крылась в том, что после завершения горячей фазы войны чеченцы обосновались в тылу и «начали заниматься беспределом, пытаясь урвать себе определенные материальные блага».



Австралия создаст собственное космическое агентство





Правительство Австралии планирует создать национальное космическое агентство, что сравняет достижения страны в космонавтике с такими государствами, как Новая Зеландия и Канада. Как сообщает SBS , новое австралийское космическое агентство будет «маленьким», но прибыльным.

Европейское космическое агентство.

Агентство будет проводить космические исследования, заниматься разработкой образовательных программ на континенте и поддержкой космических технологий. Также в планах Австралии — сотрудничество с ведущими космическими агентствами, такими как Роскосмос, NASA

Глава USADA настаивает на полном отстранении России от Олимпиады





Дискуссия на тему участия России на Олимпиаде-2018 ужесточилась, поскольку глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил с призывом полностью отстранить Россию от участия в соревнованиях, передает The Guardian . По мнению Тайгарта, любое другое решение будет иметь «ужасающие последствия» для мирового спорта.

Он выразил обеспокоенность тем, что Международный олимпийский комитет и Международное антидопинговое агентство рассматривают варианты включения России на следующую Олимпиаду, хотя были установлены допинговые махинации в 2014 году. Допуск российский спортсменов станет сигналом всему спортивному миру, что для победы можно сжульничать, сетует Тайгарт.