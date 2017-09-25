Шесть партий прошли в бундестаг по итогам выборов в Германии

Альянс ХДС/ХСС выигрывает парламентские выборы в Германии, набрав 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.



Преодолев 5%-ный барьер, в бундестаг также проходят либеральная Свободная демократическая партия с 10,7%, "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%. Предполагается, что ХДС/ХСС, "Зеленые" и свободные демократы составят правящую коалицию "Ямайка", поскольку СДПГ уже заявила, что уйдет в оппозицию, а другие коалиции не набирают получают большинства в парламенте.

Результат СДПГ — самый низкий за всю послевоенную историю Германии, итог ХДС/ХСС — с 1949 года (тогда прошли первые выборы в бундестаг). Для "Зеленых" нынешний результат — второй самый успешный в их истории, для "Левых" — тоже. Свободная демократическая партия потерпела тяжело поражение и выбыла из бундестага на предыдущих выборах (2013), нынешний результат для нее один из самых высоких.