МИД Ирака попросил помощи ядерных держав при постройке атомного реактора

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари попросил содействия ядерных держав в постройке атомного реактора в его стране.



"Ирак просит помощи у ядерных держав в постройке атомного реактора в мирных целях, в получении ядерной технологии", — заявил дипломат в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.



Аль-Джаафари сослался на договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому любая страна может развивать мирные проекты в сфере атомной энергетики.



Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.



Ирак ратифицировал ДНЯО в 1969 году.