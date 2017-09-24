Папу Римского обвинили в распространении ереси

Несколько десятков консервативных католических теологов обвинили Папу Римского Франциска в ереси, сообщает Associated Press

По информации агентства, священники написали письмо, в котором объявили Франциска в чрезмерных послаблениях для разведенных и повторно вступивших в брак католиков.

Письмо обвиняет Папу в распространении семи еретических тезисов относительно брака, нравственной жизни и церковных таинств. Сообщается, что комментариев от понтифика по этому поводу не поступало.

Ранее Франциск заявил, что Ватикан слишком поздно признал случаи педофилии среди священнослужителей.