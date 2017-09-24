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Папу Римского обвинили в распространении ереси
Фото: Alessandro Bianchi/Reuters
Несколько десятков консервативных католических теологов обвинили Папу Римского Франциска в ереси, сообщает Associated Press.
По информации агентства, священники написали письмо, в котором объявили Франциска в чрезмерных послаблениях для разведенных и повторно вступивших в брак католиков.
Письмо обвиняет Папу в распространении семи еретических тезисов относительно брака, нравственной жизни и церковных таинств. Сообщается, что комментариев от понтифика по этому поводу не поступало.
Ранее Франциск заявил, что Ватикан слишком поздно признал случаи педофилии среди священнослужителей.
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