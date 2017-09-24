"Ядерный молоток правосудия": глава МИД КНДР пригрозил Трампу

По словам министра, единственным работающим философским принципом в настоящий момент является необходимость отвечать силой на силу. "На ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия", — заключил он.



Министр заверил, что Пхеньян не будет угрожать ядерным оружием государствам, которые не связаны с действиями США против КНДР.



"Трамп не может знать, что произносит"





Как отметил Ли Ён Хо, Трамп ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына . "Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", — сказал он.



Ранее Трамп с трибуны ООН назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой". По словам Ли Ён Хо, это заявление американского президента было продиктовано "отсутствием базовых знаний и чувства приличия", а сам Трамп "совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США".

"Психически больной" Трамп



Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента Дональда Трампа "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". В этом, по его словам, заключается главная опасность для мира в настоящее время.



Глава МИД КНДР также выразил уверенность, что президент США превратил Белый дом в "шумный рынок". Он добавил, что из-за американского лидера площадка ООН превратилась в "гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом".



Баланс сил



Обладание ядерным оружием необходимо Северной Корее для самозащиты. "Наша конечная цель — создать баланс сил с США", — сказал Ли Ён Хо.



При этом он отметил, что усиление санкций не заставит КНДР пойти на уступки, несмотря на то, что страна находится "под самыми суровыми санкциями в мире". "США ввели санкции против Северной Кореи с самого первого дня ее основания", — указал он.



Демонстрация военной мощи США



В субботу американские стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль восточного побережья КНДР. По словам представителя Пентагона, этими действиями Ванингтон продемонстрировал Пхеньяну свою военную мощь.



Бомбардировщики взлетели с Гуама, а истребители — с военной базы на Окинаве. Американские самолеты пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от Северной Кореи.





При этом представитель Пентагона Дана Уайт отметил, что они пролетели гораздо дальше к северу от демилитаризованной зоны, чем когда-либо ранее в текущем столетии. По его словам, это подчеркивает ту серьезность, с которой Вашингтон относится к последним "безрассудным" шагам Пхеньяна.