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Глава МИД Северной Кореи назвал Трампа психически невменяемым человеком
Президент США Дональд Трамп — психически невменяемый человек, заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН.
«Такой человек, как Трамп — это психически невменяемый человек, мегаломан», — заявил Хо, комментируя заявление американского лидера о том, что США будут вынуждены уничтожить КНДР в случае угрозы Вашингтону.
Он добавил, что президент США «превратил Белый дом в шумную рыночную площадку, на которой щёлкают счёты».
«Трамп привык к угрозам, обманам, а сегодня в его руках ядерная кнопка — вот угроза мировой безопасности», — заявил представитель северокорейского МИД.
Хо также сказал, что «слова, которые вылетели из его (Дональда Трампа. — RT) рта, будут сопряжены с тяжёлыми последствиями».
Ранее сообщалось, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа просили его не делать агрессивных выпадов в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
19 сентября Трамп заявил, что США будут вынуждены уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона.
23 сентября Пентагон заявил о пролёте американских военных самолётов у берегов КНДР.
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