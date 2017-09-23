Глава МИД Северной Кореи назвал Трампа психически невменяемым человеком

«Такой человек, как Трамп — это психически невменяемый человек, мегаломан», — заявил Хо, комментируя заявление американского лидера о том, что США будут вынуждены уничтожить КНДР в случае угрозы Вашингтону.



Он добавил, что президент США «превратил Белый дом в шумную рыночную площадку, на которой щёлкают счёты».



«Трамп привык к угрозам, обманам, а сегодня в его руках ядерная кнопка — вот угроза мировой безопасности», — заявил представитель северокорейского МИД.



Хо также сказал, что «слова, которые вылетели из его (Дональда Трампа. — RT) рта, будут сопряжены с тяжёлыми последствиями».





Ранее сообщалось, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа просили его не делать агрессивных выпадов в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

19 сентября Трамп заявил, что США будут вынуждены уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона.

