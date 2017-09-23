Порошенко и глава МИД Канады обсудили Донбасс и Крым на украинском языке



Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем фейсбуке, переговоры "традиционно ведутся на украинском языке".

"Плодотворный и вдохновляющий разговор с… Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма", — написал он.



На опубликованном пресс-секретарем видео Порошенко и Фриланд приветствуют друг друга на украинском.



Украинский лидер пошутил, что план переговоров распечатан на английском, но обсуждать они его будут на украинском.



22 сентября Порошенко прилетел в Канаду с рабочим визитом.