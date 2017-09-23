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Порошенко и глава МИД Канады обсудили Донбасс и Крым на украинском языке
Фото: Efrem Lukatsky/AP
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой МИД Канады Христей Фриланд введение миротворческой миссии в Донбассе.
Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем фейсбуке, переговоры "традиционно ведутся на украинском языке".
"Плодотворный и вдохновляющий разговор с… Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма", — написал он.
На опубликованном пресс-секретарем видео Порошенко и Фриланд приветствуют друг друга на украинском.
Украинский лидер пошутил, что план переговоров распечатан на английском, но обсуждать они его будут на украинском.
22 сентября Порошенко прилетел в Канаду с рабочим визитом.
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