Задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра доходов ДНР

В ДНР задержана группа диверсантов, которые совершили покушение на министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева . Об этом сообщает местные СМИ, ссылаясь на правоохранителей.

По предварительной информации, задержаны 6 человек. Группа действовала по указанию ГУР Минобороны Украины.

Напомним, в центре Донецка взорвались два автомобиля. Тимофеева в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадали еще 7 человек.