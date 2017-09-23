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Задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра доходов ДНР
Фото: Официальный сайт Донецкой Народной Республики
В ДНР задержана группа диверсантов, которые совершили покушение на министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева. Об этом сообщает местные СМИ, ссылаясь на правоохранителей.
По предварительной информации, задержаны 6 человек. Группа действовала по указанию ГУР Минобороны Украины.
Напомним, в центре Донецка взорвались два автомобиля. Тимофеева в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадали еще 7 человек.
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