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Бомбардировщики США пролетели к востоку от побережья КНДР для демонстрации военной силы
Фото: US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
Американские бомбардировщики пролетели к востоку от побережья Северной Кореи в международном пространстве. Целью полета была демонстрация военных возможностей США.
Бомбардировщики и истребители пролетели над водами к востоку от КНДР. В этом столетии они максимально приблизились к демилитаризованной зоне.
В Министерстве обороны США отметили, что эти действия являются ясным сигналом того, что у президента Дональда Трампа есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой.
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