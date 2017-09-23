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Бомбардировщики США пролетели к востоку от побережья КНДР для демонстрации военной силы

Бомбардировщики США максимально приблизились к КНДР
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Американские бомбардировщики пролетели к востоку от побережья Северной Кореи в международном пространстве. Целью полета была демонстрация военных возможностей США.
Бомбардировщики и истребители пролетели над водами к востоку от КНДР. В этом столетии они максимально приблизились к демилитаризованной зоне.
В Министерстве обороны США отметили, что эти действия являются ясным сигналом того, что у президента Дональда Трампа есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой.
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