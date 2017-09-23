Бомбардировщики США пролетели к востоку от побережья КНДР для демонстрации военной силы

Американские бомбардировщики пролетели к востоку от побережья Северной Кореи в международном пространстве. Целью полета была демонстрация военных возможностей США.

Бомбардировщики и истребители пролетели над водами к востоку от КНДР. В этом столетии они максимально приблизились к демилитаризованной зоне.