Россияне задержаны в Швеции

К югу от шведского порта Оскарсхамн задержаны капитан и штурман 80-метрового грузового судна c дизельным топливом.

Россиянам — 50-летнему штурману и 37-летнему капитану — вменяется грубая халатность. Оба задержаны по подозрению в управлении кораблём в нетрезвом виде.

Ранее судно село на мель, как предполагается из-за того, что было перегружено, сообщает издание Barometern . Как отметили в пресс-службе полиции Мальмё, экипаж был доставлен на материк.

«Очевидно, что они были пьяны», — отметили в полиции. Полиция получила информацию об инциденте рано утром в субботу и отправилась на корабль, чтобы поговорить с экипажем.

В топливных баках судна находится 44 тыс. литров дизельного топлива. Береговая охрана отправилась на корабль утром, когда была получена информация о происшествии, чтобы убедиться, что в море не попали экологически опасные вещества.

«Мы не видели масла, попавшего в воду, морская вода не проникла в корабль. По нашим оценкам, ситуация стабильна», — заявили в береговой охране. Когда судно будут снимать с мели, возможна утечка топлива.