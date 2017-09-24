Пранкеры обсудили со спецпредставителем Госдепа защиту Чунга-Чанги

Пранкер Алексей Столяров (Лексус), который вместе с Владимиром Кузнецовым (Вован) пообщался от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, раскрыл в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" некоторые детали розыгрыша.



"Самое смешное было, когда мы спросили его, почему он не защищает остров Чунга-Чанга. Наш собеседник переспросил, о чем идет речь. Мы сказали, что есть такой остров и жить на нем легко и просто. Курт Волкер на это ответил, что вопрос островов находится не в его компетенции", — рассказал Столяров.



Кроме того, по словам пранкера, в ходе разговора обсуждалось размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе. Волкер, как рассказал Столяров, настаивает на том, чтобы "голубые каски" могли действовать на всей территории региона. В то же время он уверен, что президент России Владимир Путин "этого сделать не позволит".



"Кроме того, мы поговорили по другим вопросам, которые касаются России и Украины. Курс Волкер сказал, что будет поддерживать позицию США в вопросе ужесточения санкций", — рассказал пранкер, пообещав опубликовать полную аудиозапись разговора с Волкером 25 сентября.



Ранее Кузнецов подтвердил РИА Новости, что пранкеры в течение часа общались с Куртом Волкером, обсудив с ним урегулирование конфликта на Украине и другие вопросы. "Волкер раскрыл свое видение ситуации и рассказал, как будет действовать дальше, в конце разговора Волкер отвечал на совсем уже сумасшедшие вопросы", — сказал он.



В субботу пресс-служба секретаря СНБО сообщила, что российские пранкеры пытались связаться с Волкером от имени Турчинова, но были разоблачены.