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Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы
Суд признал бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
Об этом передаёт РИА Новости.
«Признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — заявил судья.
Отмечается, что суд назначил Саакашвили штраф в размере 3400 гривен ($130).
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы.
10 сентября Михаил Саакашвили пересёк польско-украинскую границу и проник на территорию Украины.
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