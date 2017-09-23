Неудачный «троллинг»: ветеранам «АТО» выделили землю на свалке

Бывшая говорящая каска «АТО» Дмитрий Тымчук раскритиковал у себя Facebook решение Абрамовского сельсовета, который выделил земли так называемым «ветеранам АТО» на свалке в селе Савенки.

На Украине снова разгорается громкий скандал. на этот причиной послужило то, что в Киевской области сельсовет выделил военнослужащим ВСУ земельные участки на свалке. Об этом написал у себя в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук. По его словам. группа офицеров ВСУ из Киевского гарнизона довольно долго добивалась получения участков, положенных им по закону. И вот, когда это случилось, радость военных сменилась гневом.

Но радость офицеров сохранялась ровно до того момента, пока они не увидели эти участки воочию. После чего радость начисто пропала. Ибо участки выделили на мусорнике, написал он на своей странице в соцсети, Тымчук также добавил, что если это троллинг участников АТО со стороны сельсовета, то едва ли удачный Нардеп предложил главе сельсовета самому построиться на свалке. И наслаждаться дивными осенними закатами с благоухающей горы бытовых отходов, заключил он. На самом же деле, земельные участки выделены в заповедной зоне, которую превратили в стихийную свалку местные жители.

Но этот факт офицеры АТО принимать во внимание не хотят. Как не хотят думать о том, что кучу мусора, которая представлена на фото, можно убрать своими руками за пару часов. Напомним в начале марта 2017 года на заседании общественного совета при Министерстве обороны Украины ветеран АТО избил главу совета генерала Виктора Палия за использование георгиевских лент,