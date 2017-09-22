В США сообщили о начале апокалипсиса

Телезрителей округа Ориндж в американском штате Калифорния предупредили о конце света. Об этом пишет местный новостной сайт Orange County Register.

Как сообщает издание, эфир сразу нескольких каналов прервало сообщение «Экстренное предупреждение», а следом голос заявил о приближающемся конце света.

«Поймите, придут очень жестокие времена», — произнес голос за кадром.

Одна из зрительниц, услышавших предсказание, рассказала журналистам, что голос напомнил ей «речи Гитлера».

Представители телекоммуникационных компаний, обслуживающих округ Ориндж, заявили, что из-за технических проблем в телеэфир попала запись радиопередачи со стандартной «заглушкой» сообщений о чрезвычайных положениях.

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