Как Лукашенко намерен поставить точку в холодной войне

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предложил провести в Минске конференцию, которая бы поставила точку в холодной войне. По мнению белорусского руководства, в том числе президента страны Александра Лукашенко, этот конфликт XX века до сих пор не был должным образом завершён. Эксперты сравнивают инициативу с Хельсинским процессом 1970-х годов и напоминают, что Лукашенко уже не первый раз примеряет на себя роль миротворца. Что стоит за предложением белорусской стороны и удастся ли его реализовать — в материале RT.



Минск как «Хельсинки-2»



Выступая на общеполитической дискуссии в Генеральной ассамблее ООН, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил, что мир до сих пор не поставил точку в холодной войне. По его мнению, в последнее время различные силы стали по-разному интерпретировать это «состояние геополитической неопределённости».



«Что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других. По большому счёту, все проблемы, накопившиеся с начала 1990-х, — это следствие нашей неспособности довести дело до конца в завершении холодной войны. Но никогда не поздно сделать то, что правильно», — заявил Макей.



Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии напомнил, что ранее Александр Лукашенко выступил с инициативой провести в Минске новый масштабный переговорный процесс, по аналогии с Хельсинкским процессом 1970-х годов.



«Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки — прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза — начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений», — заявил министр иностранных дел Белоруссии.



Впервые идею проведения в Минске международной конференции, которая бы декларировала завершение холодной войны, Александр Лукашенко публично озвучил весной нынешнего года. В белорусских СМИ её сразу окрестили «Хельсинки-2». Именно под этим названием идея обсуждалась в том числе и на полях 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, прошедшей в Минске в июле.



«Заявление Владимира Макея своевременно, но одновременно и утопично. Во второй половине ХХ века было достаточно как инициатив сателлитов СССР о безъядерных зонах в Европе, так и предложений о разоружении. Между тем миру необходимо не продолжение Хельсинкского процесса, а новая Ялта, новая система международной безопасности, — сказал RT белорусский политолог Сергей Марцелев. — При этом белорусский министр не сказал важной вещи: Беларусь вправе требовать от Совбеза гарантий собственной безопасности, подтверждённых международным договором, а не «декларацией о намерениях». Это была бы малая плата за то, что наша страна добровольно присоединилась к ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — RT). Момент для выступления тоже выбран Макеем неудачно: Беларусь только что провела масштабные совместные учения с Россией, на которые обрушилась критика со стороны многих стран. Сразу после учений, пока страсти не остыли, предлагать Минск в качестве нейтральной переговорной площадки — преждевременно».



Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступает с речью на Генеральной ассамблее ООН



Возвращение утраченного интереса



По словам Макея, Белоруссия, со своей стороны, готова предоставить площадку для диалога. «Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса на Украине. Минск готов стать „мостом“, связывающим старое с ещё не родившимся», — сказал глава МИД страны.



По его мнению, договорённости, достигнутые в ходе подобного международного саммита, наверняка поспособствуют завершению холодной войны и тем самым смогут повернуть вспять «тенденцию растущей политической фрагментации в мире».



Комментируя эту инициативу, Владимир Макей признал, что кому-то такой сценарий может показаться нереалистичным. Однако точно так же три года назад, напомнил он, нереалистичным воспринималось предложение Александра Лукашенко о введении миротворцев на территорию Украины. «А сейчас эта идея реанимирована и активно обсуждается в ООН», — подчеркнул Макей.



«Упоминание об Украине прозвучало совсем не случайно. Драматичные переговоры «нормандской четвёрки» в Минске, достигнутые Минские соглашения, хоть как-то актуальные до сих пор, — это был крупнейший дипломатический успех белорусского президента, — отметила в разговоре с RT минский политолог Светлана Гречулина. — Тогда в мире о Белоруссии действительно заговорили как о сильном региональном доноре безопасности, а Лукашенко заслуженно получил имидж миротворца. Но время прошло, и об этом стали забывать. Теперь, через «Хельсинки-2», официальный Минск хочет напомнить о себе как о миротворце».



Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко (слева направо) во Дворце независимости в Минске



«Интеграция интеграций»



Отдельной темой в выступлении белорусского министра стали проблемы глобализации. Владимир Макей рассказал, что сегодня, помимо «политической фрагментации», в мире наблюдается противоречащая ей тенденция — глобализация. И хотя в целом она содействовала прогрессу и экономическому развитию, большинство населения планеты не смогло воспользоваться её плодами, что привело к росту бедности и социального неравенства.



«За последние годы много говорилось, в том числе и с этой трибуны, об экономических причинах таких проблем. Если вкратце, то глобальная экономика не была подчинена формуле «выигрывают все». Она работала в интересах корпоративного капитала, но не простого человека», — сказал Макей.



Министр вспомнил об ещё одной инициативе белорусского президента — «интеграции интеграций».



«Идею «интеграции интеграций» Александр Лукашенко выдвинул ещё лет пять назад. Суть её в том, чтобы совместить два крупных интеграционных блока — Европейский Союз и Евразийский экономический Союз. То есть создать некое единое пространство от Владивостока до Лиссабона, — говорит Светлана Гречулина. — Выгода Белоруссии тоже понятна, ведь она автоматически, просто в силу своего географического положения, окажется смычкой между ЕС и ЕАЭС. А это открывает колоссальные перспективы для страны и лично для её руководителя».