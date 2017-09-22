Северная Корея заявила о возможности нового испытания водородной бомбы

Северная Корея может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане в качестве ответа на политику США. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, передает «Ёнхап».

С таким заявлением он выступил после обещания лидера КНДР Ким Чен Ына предпринять «сверхжесткие меры» в ответ на речь президента США Дональда Трампа , которую в Пхеньяне посчитали объявлением войны.

«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем, какие действия могут быть предприняты, это будет решать Ким Чен Ын», — заявил Ли Ён Хо.

21 сентября Ли Ён Хо назвал выступление американского президента Дональда Трампа «собачьим лаем».