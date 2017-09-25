Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель переизбрана в бундестаг по одномандатному округу, значительно ослабив свой результат по сравнению с прошлыми выборами (44% против 56%), следует из данных немецкого центризбиркома.



Меркель выиграла свой округ в земле Мекленбург, набрав 44%. На втором месте в этом округе — кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%.



Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Самый низкий ее результат составлял 37,6% (1998, когда ХДС проиграла федеральные выборы), самый высокий — 56,2% (2013).