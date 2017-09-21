Премьер Хорватии предложил опыт Загреба в урегулировании на Украине



Хорватия имеет практический опыт вооруженного конфликта на своей территории в 90-х годах, который может быть применен для урегулирования ситуации на Украине, заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович, выступая в четверг на Генеральной ассамблее ООН

"Мы обладаем уникальными практическими знаниями и экспертным опытом. Это важное дополнение к усилиям международного сообщества в аналогичных ситуациях, как например, в осуществлении минских договоренностей на Украине. Мы можем провести многочисленные параллели", — сообщил Пленкович.



Армия и полиция Хорватии провели 4-7 августа 1995 года операцию "Буря" (Oluja) с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) — территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда.



Операция, в ходе которой было изгнано более 200 тысяч и убито свыше двух тысяч сербов, завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.





Министерство иностранных дел России ранее прокомментировало прошедшие в конце августа украинско-хорватские контакты по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий".

В этой связи в Москве, "руководствуясь стремлением к развитию дружественных отношений с Хорватией", призвали Загреб использовать "все возможности для поощрения Киева к последовательному и неукоснительному выполнению минских договоренностей в интересах скорейшего урегулирования внутриукраинского кризиса мирным путем, обеспечения устойчивой стабилизации обстановки на юго-востоке Украины".